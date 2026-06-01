La Regione ha sospeso tutti i corsi di formazione obbligatori per il mese di giugno a causa della mancanza di fondi disponibili. Si sta valutando l'ipotesi di anticipare le risorse finanziarie per garantire la ripresa delle attività.

Milano, 1 giugno 2026 – La sospensione per tutto il mese di giugno dei corsi di formazione obbligatori per cassintegrati e disoccupati percettori della Naspi, erogati dagli enti privati accreditati, preoccupa la Cgil, che chiede un intervento immediato per risolvere una situazione senza precedenti, dovuta all’esaurimento in Lombardia dei fondi del Programma nazionale Gol (Garanzia Occupabilità Lavoratori). Finanziamenti che dall’Unione Europea arrivano al ministero del Lavoro e poi a cascata alle Regioni, distribuiti a livello provinciale con l’obiettivo di creare percorsi di formazione mirati, organizzati nella maggior parte dei casi da enti privati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fondi finiti per i corsi di formazione obbligatori, la Regione cerca una soluzione. L’ipotesi di anticipo delle cifre

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c'è il dubbio mai approfondito perchè appunto non si trova questo cellulare che gli passasse info sui giri contabili che poi hanno scatenato una parte dell'inchiesta?il mistero è capire cosa abbia scoperto e come sia collegato a sempio e zii già finiti nel mirino x.com

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