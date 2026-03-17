Stretto di Hormuz l’Europa cerca una soluzione diplomatica | l’ipotesi del modello Mar Nero

L’Europa sta esplorando una possibile soluzione diplomatica per la crisi nello stretto di Hormuz, prendendo in considerazione l’ipotesi del “modello Mar Nero”. Gli alleati europei non hanno aderito al piano militare proposto dagli Stati Uniti, mentre la situazione rimane irrisolta e suscita preoccupazioni a livello internazionale. La questione continua a essere al centro dell’attenzione globale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Gli alleati non seguono il piano militare degli Stati Uniti. La crisi nello stretto di Hormuz resta irrisolta e continua a preoccupare la comunità internazionale. Nessun Paese ha finora aderito alla richiesta del presidente statunitense Donald Trump di inviare mezzi militari per scortare le navi commerciali, bloccate a causa delle tensioni con l’Iran. Il passaggio, fondamentale per i traffici globali di gas e petrolio, è di fatto paralizzato dall’inizio della guerra in Medio Oriente. Trump ha espresso forte insoddisfazione per la risposta tiepida degli alleati europei, criticando apertamente la mancanza di sostegno al suo piano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Stretto di Hormuz, l’Europa cerca una soluzione diplomatica: l’ipotesi del “modello Mar Nero” Articoli correlati Hormuz, no dell'Ue a Trump: «Stretto fuori dal raggio d'azione Nato». E spunta il modello Mar Nero sperimentato in UcrainaCorsa contro il tempo per scongiurare uno choc energetico globale nello Stretto di Hormuz, ma la strategia divide le sponde dell’Atlantico. Leggi anche: Kallas: Nello stretto di Hormuz pensare ad una iniziativa Onu come fatto nel Mar Nero sul grano Una selezione di notizie su Stretto di Hormuz l'Europa cerca una... Temi più discussi: L’Iran e le minacce di chiusura dello Stretto di Hormuz; Cosa vuole ottenere l’Iran bloccando lo stretto di Hormuz - Pierre Haski; Stretto di Hormuz: Iraq alla ricerca di altre vie per export petrolio; Iran, perché le sorti dello stretto di Hormuz agitano la filiera globale. Stretto di Hormuz, l’Iran lascia passare alcune navi. Macron convoca Consiglio di difesaLeggi su Sky TG24 l'articolo Stretto di Hormuz, l’Iran lascia passare alcune navi. Macron convoca Consiglio di difesa ... tg24.sky.it Guerra in Iran, Trump: Incoraggiamo fortemente gli alleati ad aiutarci nello Stretto di HormuzIncoraggiamo fortemente le altre nazioni, le cui economie dipendono dallo Stretto molto più della nostra... sapete, noi riceviamo meno dell'1% del nostro petrolio dallo Stretto, mentre alcuni paesi n ... ilgiornale.it Donald Trump ha chiesto sostegno per liberare il passaggio nello stretto di Hormuz https://shorturl.at/OOFu5 - facebook.com facebook Meloni ha escluso che l’Italia possa intervenire nello stretto di Hormuz x.com