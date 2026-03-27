Le opposizioni hanno espresso preoccupazione riguardo ai corsi di formazione e scolastici svolti fuori dal Teatro Verdi. I gruppi consiliari della città delle persone e Diritti in Comune hanno commentato i dati ottenuti attraverso accesso agli atti sulla Fondazione Teatro di Pisa. La discussione si è svolta durante la riunione della Commissione Terza, tenutasi mercoledì 25 marzo.

La Città delle persone e Diritti in Comune, dopo aver fatto accesso agli atti della Fondazione Teatro di Pisa, commentano i dati del 2025 I gruppi consiliari La città delle persone e Diritti in Comune commentano con preoccupazione i dati ricevuti tramite accesso agli atti sulla Fondazione Teatro di Pisa e la Commissione Terza che si è svolta nella giornata di mercoledì 25 marzo. “Il segnale più evidente è il tracollo della partecipazione ai corsi di formazione dopo l’allontanamento improvviso delle attività dal Teatro: si passa dai 263 iscritti del 202223 e 285 del 202324 a 136 nel 202425” dichiarano le consigliere Emilia Lacroce (La città delle persone) e Giulia Contini (Diritti in Comune). 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Corsi di formazione e scolastici fuori dal Teatro Verdi, la preoccupazione delle opposizioni: "Decisione disastrosa"

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