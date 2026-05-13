Oltre 100 riconoscimenti con 160mila euro assegnati ecco i Premi Istruzione della Fondazione CR Carpi

Da modenatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione CR Carpi ha consegnato i Premi Istruzione, distribuendo oltre 160 mila euro tra più di 100 vincitori. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi studenti e rappresentanti della comunità, riuniti per celebrare il merito e l’impegno scolastico. La cerimonia ha sottolineato l’importanza dell’istruzione come elemento centrale nel sostegno alle giovani generazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Oltre 160 mila euro assegnati, oltre 100 premiati e una comunità intera riunita attorno al valore della conoscenza. Martedì 12 maggio, al Cinema Corso, si è svolta l’edizione 2026 dei Premi Istruzione della Fondazione CR Carpi, una serata ricca di partecipazione che ha messo al centro talento.🔗 Leggi su Modenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Premio Film Impresa 2026: assegnati i premi. Riconoscimenti a Castellitto, Pif e TornatoreSi è conclusa oggi al Cinema Quattro Fontane di Roma la quarta edizione di Premio Film Impresa, l’iniziativa ideata e realizzata da Unindustria in...

Sanremo 2026, a Fulminacci il premio della critica. Fedez e Masini miglior testo, Serena Brancale vince quello della Sala Stampa: ecco tutti i premi assegnatiLa serata finale del Festival di Sanremo 2026 non si è limitata a incoronare Sal D a Vinci vincitore assoluto della kermesse.

Si parla di: Ambarabà Ricicloclò 2026, la scuola Giulio Cesare vince il concorso di educazione ambientale; Sentenza record a Catania: oltre 100.000 euro di risarcimento a un docente - INTERVISTA all'Avv. Fabio Rossi.

Istruzione: Rosolen, premi Ananian grande valore per nostra comunitÃTrieste, 9 dic - I premi della Fondazione Ananian, una istituzione storica che Ã¨ parte attiva della nostra societÃ , valorizzano il capitale umano e la grande ricchezza del nostro territorio. Questi ... ilgazzettino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web