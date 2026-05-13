Oltre 100 riconoscimenti con 160mila euro assegnati ecco i Premi Istruzione della Fondazione CR Carpi

La Fondazione CR Carpi ha consegnato i Premi Istruzione, distribuendo oltre 160 mila euro tra più di 100 vincitori. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi studenti e rappresentanti della comunità, riuniti per celebrare il merito e l’impegno scolastico. La cerimonia ha sottolineato l’importanza dell’istruzione come elemento centrale nel sostegno alle giovani generazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui