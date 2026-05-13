Oltre 100 riconoscimenti con 160mila euro assegnati ecco i Premi Istruzione della Fondazione CR Carpi
La Fondazione CR Carpi ha consegnato i Premi Istruzione, distribuendo oltre 160 mila euro tra più di 100 vincitori. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi studenti e rappresentanti della comunità, riuniti per celebrare il merito e l’impegno scolastico. La cerimonia ha sottolineato l’importanza dell’istruzione come elemento centrale nel sostegno alle giovani generazioni.
Oltre 160 mila euro assegnati, oltre 100 premiati e una comunità intera riunita attorno al valore della conoscenza. Martedì 12 maggio, al Cinema Corso, si è svolta l’edizione 2026 dei Premi Istruzione della Fondazione CR Carpi, una serata ricca di partecipazione che ha messo al centro talento.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Notizie correlate
Premio Film Impresa 2026: assegnati i premi. Riconoscimenti a Castellitto, Pif e TornatoreSi è conclusa oggi al Cinema Quattro Fontane di Roma la quarta edizione di Premio Film Impresa, l’iniziativa ideata e realizzata da Unindustria in...
Sanremo 2026, a Fulminacci il premio della critica. Fedez e Masini miglior testo, Serena Brancale vince quello della Sala Stampa: ecco tutti i premi assegnatiLa serata finale del Festival di Sanremo 2026 non si è limitata a incoronare Sal D a Vinci vincitore assoluto della kermesse.
Si parla di: Ambarabà Ricicloclò 2026, la scuola Giulio Cesare vince il concorso di educazione ambientale; Sentenza record a Catania: oltre 100.000 euro di risarcimento a un docente - INTERVISTA all'Avv. Fabio Rossi.
Istruzione: Rosolen, premi Ananian grande valore per nostra comunitÃTrieste, 9 dic - I premi della Fondazione Ananian, una istituzione storica che Ã¨ parte attiva della nostra societÃ , valorizzano il capitale umano e la grande ricchezza del nostro territorio. Questi ... ilgazzettino.it