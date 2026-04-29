Fondazione CR Firenze | balzo del patrimonio a 1,8 miliardi di euro

La fondazione ha approvato il bilancio 2025, registrando un avanzo di 119 milioni di euro. Il patrimonio netto si è attestato a 1,8 miliardi di euro, consentendo di destinare 64 milioni di euro a progetti sul territorio. Questi dati mostrano una crescita rispetto agli anni precedenti e una maggiore disponibilità di risorse per interventi locali. La gestione finanziaria si è mantenuta solida, con investimenti e attività che hanno rafforzato la posizione patrimoniale.

? Cosa sapere Fondazione CR Firenze approva bilancio 2025 con avanzo di 119 milioni di euro.. Il patrimonio netto sale a 1,8 miliardi per finanziare 64 milioni in progetti territoriali.. Il Comitato di Indirizzo di Fondazione CR Firenze ha approvato mercoledì 29 aprile 2026 un bilancio consuntivo 2025 che registra un avanzo di 119 milioni di euro, segnando una crescita del 16,7% rispetto ai risultati dell’anno precedente. La decisione è stata presa all’unanimità sotto la guida di Bernabò Bocca, dopo che l’Assemblea dei Soci aveva già dato il proprio parere favorevole lo scorso 21 aprile. Questo incremento di 17 milioni di euro rispetto al 2024 non è solo un numero in un registro contabile, ma il riflesso di una gestione finanziaria che ha saputo navigare tra le turbolenze geopolitiche e le oscillazioni dei mercati globali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fondazione CR Firenze: balzo del patrimonio a 1,8 miliardi di euro Notizie correlate Fondazione CR Firenze: approvato il bilancio 2025 con un avanzo record di 119 milioni di euro (+16,7%)Firenze, 28 aprile 2026 – Il Comitato di Indirizzo di Fondazione CR Firenze, riunito questo pomeriggio, sotto la presidenza di Bernabò Bocca, ha... Fondazione CR Firenze apre la nuova edizione del bando Spettacolo dal VivoArezzo, 18 febbraio 2026 – Fondazione CR Firenze conferma anche per il 2026 il suo impegno a sostegno del settore dello spettacolo dal vivo,... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Fondazione Carige | balzo dell’avanzo a 7,1 milioni per il territorio. Fondazione Cr Firenze, avanzo record di 119 milioni di euro. Più risorse al territorioLa Fondazione Cr Firenze ha approvato il bilancio 2025 con un avanzo record di 119 milioni di euro (+16,7%). Il Comitato di Indirizzo lo ha approvato all’unanimità. L’esercizio 2025 si è chiuso con un ... controradio.it Fondazione CR Firenze: approvato il bilancio 2025 con un avanzo record di 119 milioni di euro (+16,7%)Via libera al bilancio consuntivo: aumentano le risorse messe a disposizione dell’attività istituzionale: 64 milioni di euro di cui 40 per l’attività corrente e 24 per progetti strategici ... lanazione.it