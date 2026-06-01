Un uomo di 51 anni è stato arrestato a Bari dopo un inseguimento per le vie della città. Durante la fuga, il veicolo, un SUV rubato, si è schiantato contro una gazzella dei carabinieri. Nel corso dell’intervento sono stati sequestrati strumenti da scasso e una lastra antiproiettile. L’automobilista è stato fermato e portato in caserma.

Eseguito un arresto tra Valenzano e Bari: un uomo di 51 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo un inseguimento iniziato la sera del 31 maggio e conclusosi nelle prime ore del mattino successivo. L’uomo è accusato di fuga pericolosa, lesioni personali, danneggiamento, ricettazione e riciclaggio. Il veicolo, risultato oggetto di furto, era stato modificato con una lastra antiproiettile artigianale. Operazione dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio nella serata del 31 maggio nel comune di Valenzano. Durante un normale servizio di controllo del territorio, i militari del N. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Folle fuga tra le vie di Bari, suv si schianta contro la gazzella dei carabinieri: 51enne arrestato

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