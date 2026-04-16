Durante un inseguimento, un uomo di nazionalità marocchina ha travolto un carabiniere e si è schiantato contro una vettura dei carabinieri. L'intervento delle forze dell'ordine si è concluso con l’arresto dell’uomo, accusato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai coinvolti nell’incidente, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le operazioni di rilievo.

Serata di follia e violenza quella vissuta mercoledì in via della Costituzione ad Arese (Milano), dove un normale controllo del territorio si è trasformato in un pericoloso inseguimento terminato con uno scontro frontale. Un marocchino di 25 anni è finito in manette con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è iniziato quando i carabinieri della Stazione di Arese, durante un pattugliamento di routine, hanno notato un’auto sospetta con due persone a bordo. Non appena i militari hanno accennato al controllo, la situazione è precipitata: il passeggero è riuscito ad aprire la portiera e a dileguarsi a piedi tra le vie limitrofe, facendo perdere le proprie tracce.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Folle inseguimento, marocchino travolge carabiniere e si schianta contro la gazzella

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