Nel quartiere Ferrovia di Foggia, i cassonetti sono stati ribaltati, con rifiuti sparsi sui marciapiedi e lungo le strade. Cartoni accatastati bloccano i passaggi pedonali e l'odore di immondizia si diffonde nell'area. La situazione crea difficoltà per i residenti e limita la circolazione dei pedoni. Nessuna notizia di interventi recenti o di interventi di nettezza urbana in corso.

Cassonetti ribaltati, rifiuti sui marciapiedi, immondizia in strada, cartoni accatastati, odori insopportabili e passaggi pedonali bloccati. È l’ennesima denuncia di Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia, che torna a segnalare l’emergenza rifiuti nel Quartiere Ferrovia, una delle aree più critiche della città. Il gruppo civico, attivo da anni nel raccogliere le segnalazioni dei residenti, usa parole durissime: “A Foggia si parla tanto di cassonetti intelligenti. Bellissimo, modernissimo, futuristico. Poi però vai nel Quartiere Ferrovia e trovi la solita realtà: cassonetti stracolmi, rifiuti sui marciapiedi, immondizia in strada, puzza, insetti, blatte, animali e degrado”. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Foggia, Quartiere Ferrovia sommerso da rifiuti

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