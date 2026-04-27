Foggia incendiati cassonetti in tre strade del quartiere Ferrovia

Da ilsipontino.net 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel quartiere Ferrovia di Foggia si sono verificati ieri pomeriggio tre incendi di cassonetti dell’immondizia, avvenuti quasi contemporaneamente in via Montegrappa, via Piave e via Bainsizza. Le fiamme hanno causato danni ai contenitori e alle aree circostanti, creando disagio tra i residenti. Non sono stati segnalati feriti né altre conseguenze immediate legate agli episodi. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Tre episodi gravissimi, ieri pomeriggio, nel quartiere Ferrovia avvenuti quasi contemporaneamente: tre cassonetti dell’immondizia sono stati dati alle fiamme in via Montegrappa, in via Piave e in via Bainsizza. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, intervenuti per domare l’incendio. Ora una domanda è inevitabile: la videosorveglianza tanto sponsorizzata riuscirà a identificare i responsabili? Solo ieri, in pochissimi minuti, è stato possibile individuare una persona su un monopattino. Ci auguriamo che la stessa rapidità venga applicata anche per questi atti vandalici che colpiscono quotidianamente i cittadini. Il tutto si inserisce in una situazione già al limite: l’emergenza rifiuti nel quartiere Ferrovia ha raggiunto livelli disgustosi.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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