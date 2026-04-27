Foggia incendiati cassonetti in tre strade del quartiere Ferrovia

Nel quartiere Ferrovia di Foggia si sono verificati ieri pomeriggio tre incendi di cassonetti dell’immondizia, avvenuti quasi contemporaneamente in via Montegrappa, via Piave e via Bainsizza. Le fiamme hanno causato danni ai contenitori e alle aree circostanti, creando disagio tra i residenti. Non sono stati segnalati feriti né altre conseguenze immediate legate agli episodi. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Tre episodi gravissimi, ieri pomeriggio, nel quartiere Ferrovia avvenuti quasi contemporaneamente: tre cassonetti dell’immondizia sono stati dati alle fiamme in via Montegrappa, in via Piave e in via Bainsizza. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, intervenuti per domare l’incendio. Ora una domanda è inevitabile: la videosorveglianza tanto sponsorizzata riuscirà a identificare i responsabili? Solo ieri, in pochissimi minuti, è stato possibile individuare una persona su un monopattino. Ci auguriamo che la stessa rapidità venga applicata anche per questi atti vandalici che colpiscono quotidianamente i cittadini. Il tutto si inserisce in una situazione già al limite: l’emergenza rifiuti nel quartiere Ferrovia ha raggiunto livelli disgustosi.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Foggia, incendiati cassonetti in tre strade del quartiere Ferrovia Notizie correlate Degrado nel Quartiere Ferrovia di Foggia: la segnalazione arriva anche dal Centro Culturale Islamico di Foggia BangladeshDegrado nel Quartiere Ferrovia di Foggia: la segnalazione arriva anche dal Centro Culturale Islamico di Foggia Bangladesh Il degrado sociale non ha... Nasce Marrakech, il primo ristorante arabo a Foggia nel cuore del Quartiere Ferrovia: "Sarà ponte tra culture"Nel Quartiere Ferrovia nasce un nuovo spazio di dialogo tra culture: cucina araba, tavola condivisa e un messaggio di fiducia nella città.