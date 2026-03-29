Nel Quartiere Ferrovia di Foggia sono state segnalate condizioni di degrado sociale, con particolare attenzione da parte del Centro Culturale Islamico di Foggia Bangladesh. La situazione riguarda aree della zona e viene riportata come un problema che coinvolge diverse componenti della comunità. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità per interventi e controlli.

Il degrado sociale non ha colore né appartenenza, perché davanti alla legge ogni forma di devianza resta un reato. Che si tratti di droga, alcol, baby gang o altre manifestazioni di marginalità, il principio non cambia: il crimine non ha bandiere. Per questo il Centro Culturale Islamico di Foggia Bangladesh (CCIFB) richiama con rispetto l’attenzione dell’amministrazione affinché nel Quartiere Ferrovia – simbolo complesso e discusso della città – non si debbano più vedere persone abbandonate per strada, come documentato nella fotografia scattata la scorsa settimana. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Degrado nel Quartiere Ferrovia di Foggia: la segnalazione arriva anche dal Centro Culturale Islamico di Foggia Bangladesh

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