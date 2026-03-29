Degrado nel Quartiere Ferrovia di Foggia | la segnalazione arriva anche dal Centro Culturale Islamico di Foggia Bangladesh
Nel Quartiere Ferrovia di Foggia sono state segnalate condizioni di degrado sociale, con particolare attenzione da parte del Centro Culturale Islamico di Foggia Bangladesh. La situazione riguarda aree della zona e viene riportata come un problema che coinvolge diverse componenti della comunità. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità per interventi e controlli.
Il degrado sociale non ha colore né appartenenza, perché davanti alla legge ogni forma di devianza resta un reato. Che si tratti di droga, alcol, baby gang o altre manifestazioni di marginalità, il principio non cambia: il crimine non ha bandiere. Per questo il Centro Culturale Islamico di Foggia Bangladesh (CCIFB) richiama con rispetto l’attenzione dell’amministrazione affinché nel Quartiere Ferrovia – simbolo complesso e discusso della città – non si debbano più vedere persone abbandonate per strada, come documentato nella fotografia scattata la scorsa settimana. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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