FOCUS – SCHERMA | Manuela Spica | la nuova stella azzurra tra Juniores e Assoluti

Manuela Spica è una giovane schermitrice italiana che sta emergendo come una delle rappresentanti più promettenti della sua generazione. Dopo aver vinto titoli a livello Juniores, si sta preparando a confrontarsi con la categoria degli Assoluti, affrontando un percorso fatto di impegno e sacrifici. La sua esperienza include il passaggio da competizioni giovanili a quelle senior, segnando un momento importante nella sua carriera.

Una delle protagoniste della nuova generazione della scherma italiana: Manuela Spica si racconta a 360° tra crescita, sacrifici e il difficile passaggio dal mondo Juniores agli Assoluti. In questa intervista esclusiva analizziamo:?? la differenza tra vincere e sfiorare il podio?? la gestione mentale in pedana?? il salto di livello verso l’élite internazionale Un viaggio dentro la testa di un’atleta che rappresenta il futuro della scherma italiana.?? Scrivi nei commenti: Secondo te è pronta per il salto definitivo tra le grandi? MotoGP, Ai Ogura è il più veloce nei Test di Jerez. Terzo Bezzecchi, ottavo Di Giannantonio Si chiude la giornata di Test della MotoGP andata in scena sul Circuito Ángel Nieto di Jerez, dove nello scorso fine.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - FOCUS – SCHERMA | Manuela Spica: la nuova stella azzurra tra Juniores e Assoluti FOCUS - SCHERMA | Manuela Spica: la nuova stella azzurra tra Juniores e Assoluti Notizie correlate Leggi anche: FOCUS – SCHERMA | Mattia Galvagno: la sciabola paralimpica tra tecnica, sfide e sogni FOCUS – PALLANUOTO | Matteo Iocchi Gratta: tra mito Ivovi?, Sukno, numero 9 e la rinascita azzurraIn questa intervista esclusiva con Matteo Iocchi Gratta scopriamo la storia, l’evoluzione tecnica e il cuore di uno dei protagonisti emergenti della... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Manuela Spica agli Europei Under 23 di Cagliari: l’Abruzzo della scherma sogna con la sua atleta; Scherma, ad Atene diventano nove le azzurre al via del tabellone principale di sciabola femminile; Scherma: Manuela Spica sogna l’eccellenza agli Europei U23 di Cagliari. FOCUS – SCHERMA | Manuela Spica: la nuova stella azzurra tra Juniores e AssolutiUna delle protagoniste della nuova generazione della scherma italiana: Manuela Spica si racconta a 360° tra crescita, sacrifici e il difficile passaggio ... oasport.it Scherma: Manuela Spica tricolore under 20 nella sciabolaLa sulmonese Manuela Spica, in gara con i colori delle Fiamme Gialle, ha vinto il titolo tricolore nella sciabola femminile Under 20 ai Campionati Italiani Giovani e Cadetti che si sono svolti a ... ansa.it SARDEGNA ISOLA FELICE PER GRANDIS, MOLINARI E SPICA Il Team NEGRINI Fencing Line conquista il titolo Europeo U23 con Aurora Grandis e il bronzo con Matilde Molinari e Manuela Spica. Le due fiorettiste hanno offerto una grande prestazione coro - facebook.com facebook Campionati Europei Under23 di SCHERMA - Cagliari - Manuela Spica e Matilde Molinari conquistano la medaglia di bronzo individuale rispettivamente nella sciabola e nel fioretto femminile! x.com