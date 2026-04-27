FOCUS – SCHERMA | Manuela Spica | la nuova stella azzurra tra Juniores e Assoluti

Da oasport.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Manuela Spica è una giovane schermitrice italiana che sta emergendo come una delle rappresentanti più promettenti della sua generazione. Dopo aver vinto titoli a livello Juniores, si sta preparando a confrontarsi con la categoria degli Assoluti, affrontando un percorso fatto di impegno e sacrifici. La sua esperienza include il passaggio da competizioni giovanili a quelle senior, segnando un momento importante nella sua carriera.

Una delle protagoniste della nuova generazione della scherma italiana: Manuela Spica si racconta a 360° tra crescita, sacrifici e il difficile passaggio dal mondo Juniores agli Assoluti. In questa intervista esclusiva analizziamo:?? la differenza tra vincere e sfiorare il podio?? la gestione mentale in pedana?? il salto di livello verso l’élite internazionale Un viaggio dentro la testa di un’atleta che rappresenta il futuro della scherma italiana.?? Scrivi nei commenti: Secondo te è pronta per il salto definitivo tra le grandi? MotoGP, Ai Ogura è il più veloce nei Test di Jerez. Terzo Bezzecchi, ottavo Di Giannantonio Si chiude la giornata di Test della MotoGP andata in scena sul Circuito Ángel Nieto di Jerez, dove nello scorso fine.🔗 Leggi su Oasport.it

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