Focus neurodivergenza alta formazione in sanità

Il 1 giugno 2026 ad Arezzo si tiene un evento dedicato alla neurodivergenza e alla formazione in ambito sanitario. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza e migliorare le competenze di chi lavora con persone neurodivergenti. La giornata si concentra sulla promozione di pratiche più inclusive e sulla diffusione di conoscenze specifiche per migliorare le relazioni e le prestazioni nel settore sanitario. Non sono stati annunciati interventi di figure istituzionali o partner coinvolti.

Arezzo, 1 giugno 2026 – Focus neurodivergenza e alta formazione in Sanità. Fare cultura per formare chi si relaziona con persone neurodivergenti significa alzare gli standard di inclusione del nostro territorio. La Salute è il bene più importante. Per questo la Sanità è un ambito cruciale con cui le persone con disabilità e i caregiver si confrontano ogni giorno. «Il 6 giugno parte il nostro format insieme a AIDM (Associazione Italiana Donne Medico) sez. Arezzo e l'Ordine dei Medici di Arezzo. Un confronto peer-to-peer per condividere competenze, metodologie e best practices tra professionisti sanitari e Terzo Settore. Di cosa parleremo? Accoglienza delle persone neurodivergenti, strumenti per la gestione dei "comportamenti problema", strategie di relazione efficaci Info e Dettagli: appuntamento il 6 giugno in orario 8. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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SimCast - Ep 66 - Neurodiversity in simulation

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