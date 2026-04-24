Italia–Brasile asse sulla formazione | focus sul calzaturiero

Durante l’incontro intitolato “High-level meeting on Italy – Mercosur economic relations”, si è discusso principalmente di collaborazioni nel settore della formazione, con particolare attenzione al comparto calzaturiero. Sono stati presentati progetti e iniziative volte a rafforzare la cooperazione tra le parti, senza però essere annunciati accordi definitivi o impegni concreti. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di entrambi i fronti, con un focus sul potenziamento delle competenze e delle capacità produttive.

In occasione dell’incontro “High-level meeting on Italy – Mercosur economic relations”, svoltosi ieri presso la sede di Confindustria a Roma, è stato firmato un protocollo d’intesa tra Confindustria accessori moda, Confindustria moda e Confederação Nacional da Indústria (Cni), con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione internazionale nel campo della formazione e della condivisione delle competenze nei settori tessile, moda e pelle, con ricadute rilevanti anche per la filiera calzaturiera italiana. L’accordo punta a sviluppare sinergie tra Italia e Brasile e a sostenere la crescita delle filiere produttive, valorizzando il ruolo strategico dell’education come leva di competitività e di accesso ai mercati internazionali, in particolare nell’area Mercosur.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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