È in programma la terza edizione della Giornata Nazionale del Made in Italy, che coinvolge 800 eventi in tutto il Paese. L'iniziativa riunisce migliaia di imprese e associazioni, con un aumento significativo rispetto alle edizioni precedenti. L'evento si svolge in diverse regioni italiane, offrendo opportunità di formazione e promozione del patrimonio produttivo nazionale.

Arriva la terza edizione della Giornata Nazionale del Made in Italy. Ottocento eventi, più del doppio rispetto a tre anni fa, migliaia di imprese e associazioni coinvolte, un programma esteso a tutto il Paese. L’appuntamento ufficiale è per il 15 aprile, data che coincide con il compleanno di Leonardo da Vinci, vero e proprio "testimonial" di un’iniziativa che vuole celebrare il "saper fare" dell’Italia nel mondo e che incarna il genio che meglio ha messo insieme arte e scienza. Ma gli eventi saranno spalmati dal 20 marzo al 20 maggio. Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, non nasconde un pizzico di soddisfazione per un evento da lui fortemente voluto e che, quest’anno, si concentrerà sulla formazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Made in Italy, 800 eventi: focus sulla formazione

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