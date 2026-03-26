Il governo britannico ha annunciato che le petroliere russe che si trovano in acque sotto la giurisdizione del Regno Unito potranno essere sequestrate se sospettate di essere coinvolte nella cosiddetta “flotta ombra”. La decisione arriva in un momento di tensione crescente tra Londra e Mosca, con l’obiettivo di interrompere eventuali finanziamenti alla guerra in Ucraina attraverso il controllo del traffico marittimo.

Londra alza il livello dello scontro con Mosca. Ora le petroliere russe finiscono nel mirino del governo britannico per colpire i finanziamenti alla guerra in Ucraina: se identificate in acque britanniche, potranno essere fermate immediatamente. Zelensky: "Bloccare il flusso significa avvicinare la fine del conflitto in Ucraina" Londraalza il livello dello scontro con Mosca e autorizza le proprie forze armate ad abbordare e sequestrare le navi della cosiddetta“flotta ombra”russa in transito nelle acque del Regno Unito. Quella del governo britannico è una misura finalizzata acolpire direttamente il sistema con cui la Russia aggira le sanzioni internazionali e continua a finanziare la guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - “Flotta ombra” russa, Londra passa all’azione: via libera al sequestro

Articoli correlati

Il cambio di passo di Washington e Londra sulla flotta ombra russa: dal passaggio indisturbato nella Manica di decine di navi, all’abbordaggio della MarineraLa clamorosa notizia della settimana ha avuto una eco internazionale: in un’operazione che ha ricordato gli scontri della Guerra Fredda, le forze...

La Francia sequestra una petroliera "flotta ombra" russaUna petroliera sospettata di far parte della flotta ombra russa è stata sequestrata dalla Marina francese.

Altri aggiornamenti su Flotta ombra

Temi più discussi: Video. Francia ferma nave russa della flotta ombra sotto sanzioni; Russia, attacco di droni ucraini al porto di Primorsk: le esplosioni e la risposta della contraerea; Libia, i video della petroliera russa alla deriva nel Mediterraneo: allarme ambientale; Zelensky: Entrate da vendita idrocarburi danno alla Russia la capacità continuare la guerra.

Londra autorizza sequestri flotta fantasma russa in acque britannicheMilano, 26 mar. (askanews) - Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato che discuterà con gli alleati in Finlandia di nuove misure che consentiranno alle forze britanniche di abbordare e ... libero.it

Regno Unito autorizza i sequestri di navi della flotta fantasma russa in acque britanniche VIDEOLONDRA (askanews) - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato che discuterà con gli alleati in Finlandia di nuove misure che consentiranno alle forze britanniche di abbordare e sequestra ... msn.com

Trasportava circa 140mila tonnellate di petrolio, è soggetta a sanzioni dell’Unione europea e classifficata come unità della cosiddetta ‘flotta ombra’ Leggi l'articolo #Petroliera - facebook.com facebook

Le forze armate del Regno Unito sono state autorizzate a salire a bordo delle petroliere russe nelle acque britanniche, in un’escalation contro la cosiddetta “flotta ombra” di Mosca che cerca di eludere le sanzioni sulle esportazioni di petrolio x.com