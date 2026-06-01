Flotilla un’imbarcazione arriva sulla spiaggia di Gaza

Parti di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, la Kasri Sadabat, sono state trovate sulla spiaggia di Gaza. Gli abitanti locali hanno segnalato che i frammenti sono stati trascinati dal mare sulla riva. Non ci sono notizie di persone coinvolte o di eventuali incidenti legati al ritrovamento. La nave faceva parte di un'operazione di solidarietà che coinvolge diverse imbarcazioni. La scoperta è stata comunicata alle autorità competenti.

Parti di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, la Kasri Sadabat, sono state ritrovate sulle rive della Striscia di Gaza dagli abitanti, trascinate dal mare. Lo riferisce Global Sumud Italia, che ha pubblicato sui social network un video dei resti della barca a riva. “Non sono arrivate le persone che erano a bordo e gli aiuti che abbiamo raccolto, ma il loro spirito sì”, si legge nel post. “ Nonostante le calunnie, l’abbordaggio illegale, i rapimenti, i fermi illegali e le torture subite dal nostro equipaggio, oggi è successo qualcosa che ci ricorda una verità semplice: la solidarietà si può rallentare, ostacolare, ferire. Ma non si può cancellare”, si legge ancora nel post. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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