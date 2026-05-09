Gaza arriva in streaming il film sulla missione della Flotilla

È stato diffuso in streaming un film che documenta la missione della Flotilla a Gaza. Il film mostra le reazioni degli attivisti durante gli attacchi dei droni in mare e le ripercussioni dell’improvviso ritiro delle fregate militari. Le immagini offrono una panoramica delle azioni e delle reazioni di coloro coinvolti durante quella giornata. La pubblicazione del film ha attirato l’attenzione su quanto avvenuto durante la missione.

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