Gaza arriva in streaming il film sulla missione della Flotilla
È stato diffuso in streaming un film che documenta la missione della Flotilla a Gaza. Il film mostra le reazioni degli attivisti durante gli attacchi dei droni in mare e le ripercussioni dell’improvviso ritiro delle fregate militari. Le immagini offrono una panoramica delle azioni e delle reazioni di coloro coinvolti durante quella giornata. La pubblicazione del film ha attirato l’attenzione su quanto avvenuto durante la missione.
? Domande chiave Come hanno reagito gli attivisti agli attacchi dei droni in mare?. Cosa è successo quando le fregate militari si sono ritirate improvvisamente?. Perché il regista ha scelto di filmare senza filtri giornalistici?. Come finanziano le nuove spedizioni attraverso la visione del documentario?.? In Breve Documentario disponibile su OpenDDB dal 5 maggio tramite libera visione o donazioni.. Oltre 40 Paesi coinvolti nella missione umanitaria documentata nel film.. Riprese effettuate durante la missione della Global Sumud Flotilla di settembre 2025.. Regista Lorenzo Baldi unisce militanza creativa e indagine storica in quattro capitoli.🔗 Leggi su Ameve.eu
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