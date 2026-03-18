Una nave carica di gas liquefatto si trova alla deriva nel Mediterraneo da due settimane, senza equipaggio. La nave, chiamata Arctic Metagaz, si trova tra Malta, Lampedusa e il golfo della Sirte, in Libia. Nessuna persona è stata segnalata a bordo e la nave continua a muoversi senza una direzione precisa. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità marittime della zona.

La nave cisterna russa Arctic Metagaz vaga da più di due settimane come un relitto nel Mediterraneo centrale, tra Malta, Lampedusa e il golfo della Sirte, in Libia. Una deriva lenta e fuori controllo che rende sempre più verosimile l’ipotesi che ci sarà un grave disastro ambientale. Nella notte fra il 3 e il 4 marzo, c’è stato sulla nave un incendio di vaste proporzioni. L’equipaggio, composto da trenta persone di nazionalità russa, è stato evacuato e trasferito a Bengasi, in Libia. Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato l’Ucraina di aver colpito la nave con un drone, anche se da Kiev non è arrivata nessuna conferma ufficiale. Da... 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Una nave carica di gas liquefatto vaga senza equipaggio nel Mediterraneo

Articoli correlati

Leggi anche: Nave russa carica di gasolio alla deriva tra Lampedusa e Malta, rischio disastro ecologico nel Mediterraneo

Tra dipendenza e profitti, le società italiane immerse nel gas liquefatto UsaEnergia Dall'Eni alla Snam da Intesa San Paolo a Edison e marie: importiamo sempre più gas naturale (pagato a caro prezzo) da Trump, che sfrutta...

Aggiornamenti e notizie su Una nave carica di gas liquefatto vaga...

Temi più discussi: Petroliera russa alla deriva vicino a Linosa, cosa sappiamo finora; Metaniera russa carica di gas alla deriva nel Mediterraneo: cresce l’allerta ambientale; Nave russa carica di gasolio alla deriva tra Lampedusa e Malta, rischio disastro ecologico nel Mediterraneo; C'è una metaniera russa alla deriva da giorni al largo di Lampedusa, a bordo ci sarebbero state diverse esplosioni.

Una nave carica di gas liquefatto vaga senza equipaggio nel MediterraneoLa Arctic Metagaz è alla deriva da due settimane tra Malta, Lampedusa e il golfo della Sirte, in Libia. Con un carico di gas liquefatto e gasolio che potrebbe causare un disastro ambientale Leggi ... internazionale.it

Nave russa carica di GNL brucia al largo di Malta: colpa di un drone?La nave russa Arctic Metagaz carica di GNL è andata a fuoco nel Mediterraneo vicino a Malta. Equipaggio salvato. Indagini su guasto o possibile attacco. blogsicilia.it

Meteo, mini Medicane nel Mediterraneo: ciclone con caratteristiche subtropicali raggiunge la Libia portando piogge torrenziali e tempeste - facebook.com facebook

La volontà di mandarci a nord, il più lontano possibile dal mediterraneo centrale è una pratica disumana e pericolosa. (3/4) x.com