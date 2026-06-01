Una nave della Flotilla arriva a Gaza | è un relitto alla deriva Ma loro esultano | Non ci stiamo fermando video

Una nave della Flotilla, priva di equipaggio e materiale, si è arenata sulla costa di Al-Mawasi. La Kasri Sadabab, considerata l’ammiraglia del gruppo, è ora un relitto alla deriva. Nonostante ciò, i sostenitori della Flotilla hanno dichiarato che non si fermeranno. La nave, arrivata a Gaza, è ormai inservibile e si trova in condizioni di abbandono, senza più capacità di navigazione.

Alla fine un’imbarcazione della Flotilla è arrivata a Gaza. O, meglio, è arrivato un relitto: la Kasri Sadabab, l’ammiraglia su cui era imbarcato anche il deputato M5S Dario Carotenuto, era alla deriva, priva di equipaggio e di materiale e si è arenata ormai inservibile sulla costa di Al-Mawasi. A darne notizia è stata la stessa Global Sumud Flotilla sui propri social, salutando il naufragio con toni profetici: «L’odio, la violenza, il colonialismo e l’imperialismo possono sembrare eterni, ma sono destinati a cedere sotto il peso dell’impegno civile, della memoria, dell’umanità che continua a resistere». Un relitto della Flotilla arriva a Gaza, loro esultano: «Non ci stiamo fermando». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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