Due attivisti italiani della Flotilla sono ancora detenuti a Bengasi, mentre altri membri dell'organizzazione sono stati rilasciati. Nel frattempo, non ci sono persone in carcere in Israele legate all'episodio, e questa situazione riceve meno attenzione rispetto alle manifestazioni di sostegno in piazza. I membri della Flotilla avevano presentato prove di abusi durante l'evento, che ha coinvolto l'intervento delle autorità israeliane.

Ci sono ancora membri della Flotilla che sono reclusi. Ma non sono in carcere in Israele, quindi sembra che suscitino meno interesse in chi per giorni ha riempito le piazze chiedendo la liberazione degli attivisti in barca fermati da Tel Aviv. A essere reclusi sono i membri della Flotilla di terra, che ha tentato di raggiungere Gaza attraversando il nord Africa a bordo di auto, furgoni e vari mezzi. Sono stati fermati al valico di Sirte, in Libia, quando un gruppo si è presentato alle guardie per provare a trattare il transito dopo alcuni giorni di stop senza la possibilità di proseguire. E dal quel 24 maggio Domenico Centrone e Dina Alberizia si trovano in una cella di Bengasi insieme ad altri partecipanti alla Flotilla di terra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Flotilla, attivisti presentano prove di abusi all’Aia. Due italiani sono ancora reclusi a Bengasi

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