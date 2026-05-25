Flotilla trasferiti a Bengasi i due attivisti italiani | trattati come possibili clandestini

Due attivisti italiani coinvolti nella Flotilla sono stati trasferiti a Bengasi, dove sono stati trattati come possibili clandestini. I due erano stati fermati in Libia e ora si trovano nella città orientale. La loro posizione e le modalità del trasferimento non sono state precisate. Nessuna informazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle accuse o alle condizioni attuali.

(Adnkronos) – I due attivisti italiani della Flotilla fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate. Uno degli attivisti è Domenico Centrone, insegnante di Molfetta (Bari). Stava partecipando alla missione umanitaria internazionale della Land Convoy, diretta verso la striscia di Gaza in Palestina: con loro erano. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Flotilla intercettata, due attivisti trasferiti in Israele per interrogatoriDue attivisti della Global Sumud Flotilla sono stati intercettati tra mercoledì e giovedì nel Mediterraneo e saranno trasferiti in Israele per essere...

Flotilla, liberati i due cittadini livornesi e gli altri attivisti italiani: "Claudio e Federico stanno bene"Due cittadini livornesi e altri attivisti italiani coinvolti nella Flotilla sono stati rilasciati e si trovano ormai liberi.

Si parla di: Flotilla: trasferiti a Bengasi i due attivisti italiani fermati, sarebbero trattati come immigrati clandestini.

Flotilla, trasferiti a Bengasi i due attivisti italiani: trattati come possibili clandestiniI due attivisti italiani della Flotilla fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate. Uno degli attivisti è Domenico Cent ... adnkronos.com

Flotilla, gli italiani fermati a Sirte portati a Bengasi come clandestiniMag 25, 2026 M.O. Roma, 25 mag. (askanews) – I due attivisti italiani della Flotilla, che sarebbero stati fermati a Sirte da miliziani libici affiliati al generale Khalifa Haftar, sarebbero stati tras ... askanews.it