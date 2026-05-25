Due attivisti italiani della Flotilla sono stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. I due erano scomparsi dai contatti ieri e si trovavano nella regione orientale della Libia. Non ci sono ancora dettagli sul motivo del loro fermo o sulle circostanze del trasferimento. La notizia è stata confermata da fonti locali, senza ulteriori informazioni sul loro stato o sulle accuse rivolte.

Sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini i due attivisti italiani della Flotilla di cui da ieri si erano persi i contatti in Libia orientale. È quanto si apprende da fonti informate, mentre il ministero degli Esteri ha avviato verifiche e anche il consolato si sarebbe attivato. Il gruppo fa parte della missione umanitaria internazionale diretta verso la Striscia di Gaza via terra, con aiuti destinati alla popolazione palestinese. Composto da circa 250 persone provenienti da diversi Paesi, una ventina di mezzi, case mobili, beni di consumo e un’ambulanza della Mezzaluna rossa, il convoglio era rimasto fermo per otto giorni a Sirte, nella “No weapon zone”, l’area neutrale prima del confine con la Cirenaica, controllata dal governo del generale Haftar. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Attivisti della Flotilla a Bengasi: trattati come possibili clandestini, chi sono i due italiani fermati

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