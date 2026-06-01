Florenzi ha dichiarato che Spalletti possiede la personalità adatta per guidare la Juventus, sostenendo che con lui i bianconeri riacquisteranno il loro carattere tradizionale. La sua opinione è stata rilasciata durante un'intervista a ‘La Repubblica’, in cui ha espresso fiducia nel ruolo del tecnico per la prossima stagione. Non sono state fornite altre informazioni sul contratto o sui piani futuri della squadra.

di Francesco Spagnolo Florenzi in una lunga intervista a ‘La Repubblica’ ha parlato anche di Juventus puntando forte su Spalletti per la prossima stagione. In una lunga intervista rilasciata a ‘ La Repubblica ‘, Florenzi si è soffermato anche sul futuro della Juventus scommettendo su Spalletti. SPALLETTI – « Spalletti ha la personalità necessaria per imporsi a Torino ». Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata FUTURO JUVE – « Con Spalletti può tornare a essere quello che è sempre stata, la squadra contro cui la mia Roma andava a sbattere perché loro facevano anche 102 punti. In questi mesi è entrato in corsa, senza fare il mercato, con altre dinamiche non dettate da lui ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Florenzi non ha dubbi: «Spalletti ha la personalità necessaria per imporsi nella Juve. Con lui i bianconeri ritorneranno quelli che sono sempre stati»

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