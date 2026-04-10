Jacobelli non ha dubbi su Spalletti | La Juve ha fatto bene Con il rinnovo ha voluto mandare anche un segnale forte – VIDEO

Un commentatore ha espresso un giudizio positivo sulla decisione della squadra di rinnovo contrattuale con l’allenatore. Secondo lui, questa scelta rappresenta anche un messaggio chiaro rivolto a tutto il settore. La dichiarazione è stata diffusa attraverso un video e riguarda l’operato della società e le sue strategie di gestione tecnica. Nessuna altra informazione sui dettagli della trattativa o sui tempi di rinnovo è stata resa nota.

di Luca Fioretti Jacobelli non ha dubbi su Spalletti: «La Juve ha fatto bene. Con il rinnovo ha voluto mandare anche un segnale forte». Le parole a Calcionews24. Xavier Jacobelli, noto giornalista sportivo, è intervenuto in esclusiva a Calcionews24. Le sue dichiarazioni sul futuro del calcio italiano e non solo. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO NAZIONALE – « Premessa doverosa: intanto la Federazione ha fissato al 22 giugno, meglio tardi che mai, bisognava farlo prima ma ci hanno detto che ci sono tempi tecnici da rispettare e il solito blablabla. Come al solito si perde tempo in queste circostanze ed è la terza volta dopo la Svezia, la Macedonia del Nordo e dopo la Bosnia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Di Gregorio, Spalletti non ha dubbi: «Questo periodo gli ha fatto bene. L’ho visto determinato. Lui titolare? Sono certo di una cosa»di Redazione JuventusNews24Di Gregorio, Spalletti nella conferenza stampa di vigilia si è soffermato sul tema portiere confermando che entrambi...

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