Alessandro Florenzi ha commentato il caos societario del Milan, definendo Paolo Maldini un “illuminato”. Ha anche parlato di Zlatan Ibrahimovic, affermando che bisogna capire meglio il suo ruolo all’interno della squadra. Le sue parole sono state rilasciate in un’intervista, senza ulteriori dettagli sui futuri sviluppi. Florenzi non ha fornito commenti su eventuali conseguenze o decisioni in corso, limitandosi a esprimere il suo punto di vista sui protagonisti coinvolti.

Il caos societario in casa rossonera continua a far discutere: siamo ormai a giugno e mancano tutte le figure chiave. Cardinale deve ancora decidere chi sarà il nuovo amministratore delegato, il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore. A parlare della situazione ci ha pensato anche Alessandro Florenzi, che ha rilasciato dichiarazioni molto interessanti sul ruolo di Zlatan Ibrahimovic e sulla voglia dei tifosi di rivedere Paolo Maldini alla guida del club. Ecco gli estratti da La Repubblica. "Innanzitutto bisogna capire qual è il ruolo di Zlatan, quello che gli si chiede". Parla così l'ex terzino rossonero su Ibrahimovic: "Sa come si sta in campo, come si sta in un gruppo, come si può creare qualcosa di bello e vincente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Florenzi: “Maldini per me è un illuminato. Ibrahimovic? Va capito il ruolo”

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