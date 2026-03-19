Alessandro Nesta, ex difensore del Milan dal 2002 al 2012, ha ricordato il suo rapporto con Paolo Maldini, che ha lasciato il calcio nell'estate del 2009. Nesta ha affermato che Maldini rappresentava un esempio e che, vedendolo giocare, ha compreso i motivi dietro i successi della squadra. La sua carriera al Milan si è svolta condividendo momenti importanti con il capitano storico.

Giornata speciale, questo giovedì 19 marzo 2026, per Alessandro Nesta, ex difensore del Milan e oggi allenatore. 'Tempesta perfetta' compie, infatti, 50 anni e, per l'occasione, ha rilasciato una lunga e bella intervista al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Nesta ha parlato di vari temi: soprattutto, ha parlato tanto di Milan. In rossonero l'ex numero 13 ha giocato 326 partite, segnato 10 gol e vinto 10 trofei in 10 stagioni, dal 2002 al 2012. In carriera, Nesta ha condiviso gran parte di questo percorso vittorioso a Milano con Paolo Maldini, leggenda milanista che, come si ricorderà, ha appeso gli scarpini al chiodo nell'estate 2009. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nesta: “Maldini, un esempio: quando l’ho visto ho capito perché il Milan vinceva sempre”

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