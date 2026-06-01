Flavio Cobolli si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros 2026 dopo aver battuto un avversario sulla terra battuta parigina. In conferenza stampa, ha dichiarato di voler godersi il torneo e ha festeggiato il raggiungimento del suo miglior ranking, avvicinandosi alla top ten mondiale.

Flavio Cobolli si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros 2026 di tennis: dopo il successo sulla terra battuta parigina, l’azzurro ha commentato il match odierno in conferenza stampa, parlando anche del best ranking raggiunto, essendosi portato alle soglie della top ten mondiale. L’azzurro descrive l’altalena di emozioni provata in campo: “ Prima di tutto sono molto felice di aver raggiunto il mio primo quarto di finale qui al Roland Garros. Significa molto per me. Ero un po’ nervoso, è stata una partita difficile oggi. Come ho detto prima, questo torneo significa molto per me e a volte non è facile quando devi chiudere, specialmente quando sei avanti nel punteggio come lo ero io oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Flavio Cobolli: “Voglio godermi il torneo. Festeggio sempre il best ranking”

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