Flavio Cobolli raggiunge il best ranking e accarezza la top-10 | la nuova classifica dopo Madrid

Dopo aver raggiunto i quarti di finale al torneo di Madrid, Flavio Cobolli si avvicina alla top-10 della classifica mondiale. La sua posizione attuale è migliorata rispetto alle settimane precedenti, anche se nel match contro Alexander Zverev è stato eliminato. La nuova classifica è stata aggiornata dopo l’evento spagnolo, che ha visto la sua uscita di scena nei quarti. Cobolli continua a mantenere alta la sua presenza tra i giocatori più in vista del circuito.

Flavio Cobolli ha perso contro Alexander Zverev nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid: 6-1, 6-4 in favore del fuoriclasse tedesco, che ha spinto sull’acceleratore fin dalle battute iniziali del primo set ed è poi riuscito a strappare il servizio all’avversario nel corso del nono gioco della seconda frazione. Il numero 3 del mondo ha rispettato il pronostico della vigilia sulla terra rossa della capitale spagnola, mentre il tennista italiano non è riuscito a replicare l’impresa firmare poche settimane fa contro il teutonico nella semifinale del torneo ATP 500 di Barcellona. Il 23enne romano si consolerà comunque con il suo best ranking, che raggiungerà ufficialmente nella giornata di lunedì 4 maggio, quando verrà aggiornata la classifica generale dopo la conclusione dell’evento in corso di svolgimento sul mattone tritato iberico.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Flavio Cobolli raggiunge il best ranking e accarezza la top-10: la nuova classifica dopo Madrid Notizie correlate Flavio Cobolli scala la classifica mondiale! Best ranking all’orizzonte, a ridosso della top-10: la graduatoria a MonacoFlavio Cobolli ha firmato un’impresa maiuscola nella semifinale del torneo ATP 500 di Monaco, sconfiggendo il padrone di casa Alexander Zverev con il... Flavio Cobolli supera Rublev nel ranking ATP e può sognare la top-10! Tutte le proiezioni a MadridFlavio Cobolli ha fatto il proprio esordio al Masters 1000 di Madrid, riuscendo a vincere un incontro non semplice sulla terra rossa della capitale... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Madrid: Cobolli batte Vallejo e vola agli ottavi. Sfiderà Medvedev; Cobolli-Medvedev: highlights Atp Madrid. VIDEO; Camilo Ugo Carabelli - Flavio Cobolli 1:2; Cobolli batte Vallejo in due set: agli ottavi c'è Medvedev. Flavio Cobolli raggiunge il best ranking e accarezza la top-10: la nuova classifica dopo MadridFlavio Cobolli ha perso contro Alexander Zverev nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid: 6-1, 6-4 in favore del fuoriclasse tedesco, che ha spinto ... oasport.it Flavio Cobolli sbatte contro la solidità di Zverev e saluta Madrid ai quartiPer la quarta volta in carriera, e la prima dal 2022, Alexander Zverev va in semifinale al Masters 1000 di Madrid. Per Flavio Cobolli si ferma qui il ... oasport.it Flavio Cobolli è stato sconfitto da Alexander Zverev nell'ultimo quarto di finale del torneo di Madrid. L'azzurro, spintosi così lontano nel tabellone di un Master 1000 per la prima volta in carriera, ha ceduto per 6-1, 6-4 al tedesco, testa di serie numero 2. #ANSA - facebook.com facebook C’MON FLAVIO! Flavio Cobolli raggiunge per la PRIMA volta i quarti di finale in un Masters 1000: è il secondo quarto di finale più importante della sua carriera dopo Wimbledon 2025 #Tennis #Cobolli x.com