Famiglia nel bosco i giudici decidono sul ricongiungimento Il momento straziante con la psicologa | Così ho capito che i bambini non sono mai stati ascoltati davvero

Oggi la corte d’Appello potrebbe pronunciarsi sulla richiesta di ricongiungimento presentata dai legali di una famiglia che da circa cinque mesi vive in una casa-figlia a Vasto. La decisione riguarda il possibile riunione tra la madre e i tre figli, attualmente separati. Durante un colloquio con la psicologa, i bambini hanno espresso difficoltà nel sentirsi ascoltati, un momento definito dalla professionista come molto difficile.

Potrebbe arrivare oggi 21 aprile la decisione della corte d’Appello sul ricorso presentato dai legali della cosiddetta famiglia nel bosco, relativo al possibile ricongiungimento tra madre, Catherine Birmingam e i tre figli, che da circa cinque mesi si trovano in una casa faglia a Vasto. L’ udienza si sta svolgendo oggi in forma di trattazione scritta, secondo quanto previsto dalla riforma Cartabia per alcune procedure civili, ma non è certo che il provvedimento venga depositato in giornata. Il ricorso e la posizione della difesa. La vicenda era iniziata a novembre 2025, quando il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha costretto la famiglia portare i bambini fuori da quella casa nel bosco di Palmoli, ritenuta non idonea, e li ha trasferiti nella struttura di Vasto, ancora con la presenza consentita alla madre.🔗 Leggi su Open.online

Famiglia nel bosco, Meloni: «Separare la madre dai figli un trauma pesantissimo»

Notizie correlate

Famiglia del bosco, incontro straziante: i bambini sono cambiati e la tensione cresceChieti - Dall’Australia a Vasto per rivedere i piccoli: la zia e la nonna raccontano bambini provati, mentre proseguono perizie, relazioni...

Famiglia nel bosco, bambini "sofferenti e spenti" chiedono di tornare a casa: attesa per il ricongiungimentoI bambini della famiglia nel bosco hanno la febbre e appaiono “sofferenti e spenti”.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, per Catherine compleanno senza figli, concessa solo una videochiamata; La famiglia nel bosco torna insieme? Nathan e Catherine preparano il trasloco; La famiglia del bosco si prepara al ricongiungimento con i tre figli in attesa dell'udienza; Famiglia del bosco, la Corte d’Appello decide sull’allontanamento dei bimbi.

Famiglia nel bosco, l'attesa di Catherine per l'udienza sul ricongiungimento: Vivo giorno dopo giornoAttesa per l'udienza alla Corte d'Appello dell'Aquila che deciderà il caso della famiglia del bosco. I legali chiedono il ricongiungimento dei figli ... virgilio.it

Famiglia nel bosco, attesa decisione Appello su ricorso per ricongiungimentoSarà un'udienza a trattazione scritta, come disciplinato dalla riforma Cartabia per alcuni casi nel processo civile, quella di oggi relativa al ricorso presentato dagli avvocati della 'famiglia nel bo ... ansa.it

La famiglia ha lanciato un appello alle istituzioni per un rimpatrio sanitario in Italia facebook

Mara Maionchi sul tradimento: “Perché rovinare una famiglia per cinque minuti di festa” x.com