Flavio Cobolli e Matteo Berrettini hanno raggiunto i quarti di finale a Roland Garros. Cobolli ha sconfitto lo statunitense Zachary Svajda, mentre Berrettini ha battuto l’argentino Juan Manuel Cerúndolo. Entrambi i giocatori hanno superato i rispettivi avversari per avanzare nella competizione.

Hanno battuto rispettivamente lo statunitense Zachary Svajda e l’argentino Juan Manuel Cerúndolo: ora tocca a Matteo Arnaldi Cobolli, che ha 24 anni ed è di Firenze, ha cominciato il torneo da numero 14 al mondo ed è stato l’unico ad arrivare agli ottavi senza perdere neanche un set. Lunedì ha battuto lo statunitense Zachary Svajda per 3-1 (6-2, 6-3, 6-7, 7-6), vincendo i primi due set senza troppe difficoltà, ma subendo una rimonta nel terzo, perso, e riuscendo infine a vincere il quarto, a sua volta molto equilibrato. Nel 2021 Tsitsipas aveva giocato (e perso) la finale del Roland Garros contro il serbo Novak Djokovic, a sua volta eliminato in maniera inaspettata al terzo turno del torneo, in una partita spettacolare di cinque ore contro il 19enne brasiliano João Fonseca. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Flavio Cobolli e Matteo Berrettini sono ai quarti del Roland Garros

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Matteo BERRETTINI magico, gli ottavi di finale sono realtà | HIGHLIGHTS | ROLAND GARROS 2026

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