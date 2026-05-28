Matteo Berrettini ha superato Arthur Rinderknech in tre set, con i punteggi di 6-4, e si è qualificato per il terzo turno del Roland Garros. Ora, nei sedicesimi, affronterà un avversario da determinare. La sua vittoria ha permesso di avanzare senza testa di serie nel torneo. La sfida successiva si svolgerà sui campi parigini.

Matteo Berrettini ha firmato un bel colpaccio contro il francese Arthur Rinderknech, imponendosi in tre set con il periodo punteggio di 6-4 e qualificandosi così al terzo turno del Roland Garros. Il finalista di Wimbledon 2021 ha offerto sprazzi del suo talento sulla terra rossa di Parigi, dettando legge sulla lunga distanza contro il padrone di casa ed eliminando la testa di serie numero 22 del seeding. Il prossimo avversario di Matteo Berrettini sarà l’argentino Francisco Comesana, che oggi è riuscito a sconfiggere Luciano Darderi (numero 14 del torneo) e ha impedito la materializzazione del derby italiano. Il rivale è tutt’altro che insuperabile per il nostro portacolori: il numero 105 del ranking ATP incrocerà il numero 102, non ci sono precedenti tra i due giocatori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi affronta Matteo Berrettini ai sedicesimi del Roland Garros? Occasione ghiotta fino ai quarti senza teste di serie

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