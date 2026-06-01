Fiumicino incendio nella notte in un piazzale | distrutti 8 furgoni della Sda

Nella notte a Fiumicino si è sviluppato un incendio che ha interessato un piazzale, causando la distruzione di otto furgoni di una ditta di spedizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le indagini per determinare le cause dell’incendio. Nessuna persona è rimasta ferita. Le autorità stanno verificando eventuali responsabilità e danni materiali.

Fiumicino, 1° giugno 2026 – Incendio a Fiumicino, dove otto furgoni della ditta Sda sono stati distrutti dalle fiamme all’interno di un piazzale. L’allarme è scattato intorno alle 2:30 di questa notte in viale delle Arti 119. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostia, con una squadra e un’autobotte, per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Secondo le prime informazioni, i mezzi erano parcheggiati all’interno del piazzale quando è divampato l’incendio. Le fiamme hanno coinvolto complessivamente otto furgoni. Non risultano persone ferite o coinvolte. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato, per gli accertamenti di competenza e per ricostruire le cause dell’incendio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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