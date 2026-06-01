? Domande chiave Come verranno utilizzati i fondi regionali non ancora impegnati?. Quali edifici pubblici beneficeranno degli interventi di efficienza energetica?. Come influirà questa proposta sulla produzione di fertilizzanti biologici?. Quali opportunità di ricerca e sviluppo avranno le piccole imprese?.? In Breve Investimenti su 5 priorità esistenti per ampliare le opzioni di spesa regionale.. Sostegno a scuole, impianti sportivi e musei tramite efficienza energetica.. Nuovi fondi per fertilizzanti biologici tramite biogas e recupero azotofosforo.. Risorse destinate a ricerca, sviluppo e competenze tecniche per le PMI..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fitto propone ai presidenti regionali nuovi fondi contro il caro-energia

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