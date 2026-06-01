Fitto propone ai presidenti regionali nuovi fondi contro il caro-energia
Il governo ha proposto ai presidenti delle regioni nuovi fondi per contrastare il caro energia. Restano ancora da definire le modalità di impiego delle risorse regionali non ancora assegnate. Si attende anche di conoscere quali edifici pubblici riceveranno interventi di efficienza energetica. La ripartizione delle risorse mira a finanziare interventi per ridurre i consumi energetici nelle strutture pubbliche.
? Domande chiave Come verranno utilizzati i fondi regionali non ancora impegnati?. Quali edifici pubblici beneficeranno degli interventi di efficienza energetica?. Come influirà questa proposta sulla produzione di fertilizzanti biologici?. Quali opportunità di ricerca e sviluppo avranno le piccole imprese?.? In Breve Investimenti su 5 priorità esistenti per ampliare le opzioni di spesa regionale.. Sostegno a scuole, impianti sportivi e musei tramite efficienza energetica.. Nuovi fondi per fertilizzanti biologici tramite biogas e recupero azotofosforo.. Risorse destinate a ricerca, sviluppo e competenze tecniche per le PMI..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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