Fisco il divario dei redditi | ecco i dati tra professionisti e rischio

Notizia in breve

Il reddito di un medico affidabile supera di molto quello di uno non affidabile. Tra le categorie professionali, alcuni professionisti stanno registrando un calo di affidabilità fiscale. I dati mostrano un divario crescente tra chi dichiara regolarmente e chi presenta irregolarità. Le differenze di reddito sono più evidenti nelle professioni con maggiori controlli fiscali. Non sono stati forniti numeri specifici, ma si evidenzia una tendenza alla perdita di affidabilità tra alcune categorie.