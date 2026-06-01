Fisco il divario dei redditi | ecco i dati tra professionisti e rischio
Il reddito di un medico affidabile supera di molto quello di uno non affidabile. Tra le categorie professionali, alcuni professionisti stanno registrando un calo di affidabilità fiscale. I dati mostrano un divario crescente tra chi dichiara regolarmente e chi presenta irregolarità. Le differenze di reddito sono più evidenti nelle professioni con maggiori controlli fiscali. Non sono stati forniti numeri specifici, ma si evidenzia una tendenza alla perdita di affidabilità tra alcune categorie.
? Domande chiave Quanto differisce il reddito di un medico affidabile da uno non?. Quali categorie professionali stanno perdendo punteggio di affidabilità fiscale?. Come influirà il nuovo collegamento POS-cassa sui controlli del 2026?. Perché il settore della ristorazione presenta scarti di fatturato così estremi?.? In Breve Medici affidabili dichiarano 102.800 euro contro i 37.700 euro dei meno trasparenti.. Ristoratori con Isa sopra 8 guadagnano 65.400 euro contro i 15.600 euro degli altri.. Negozi alimentari crescono del 16% in affidabilità, farmacie calano del 20,3%.. Obbligo collegamento POS-cassa dal 5 marzo 2026 per contrastare l'evasione digitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Expert Reacts to Bezos Claiming Doubling His Taxes Won't Help The Working Class
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