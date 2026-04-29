Fisco l’allarme della Cgil | 730 a rischio per errori nelle certificazioni uniche dei redditi

La Cgil ha lanciato un allarme riguardo al Modello 730, segnalando che ci potrebbero essere rischi legati a errori nelle certificazioni uniche dei redditi. I Caf del sindacato hanno evidenziato che nel calcolo del nuovo taglio al cuneo fiscale si sono verificati degli errori. La questione riguarda la corretta compilazione delle certificazioni e le possibili conseguenze per i contribuenti.

L’allarme arriva dalla Cgil a ventiquattrore dal debutto della precompilata 2026: a rischio i 730 per errori nelle certificazioni uniche. Secondo una lettera inviata il 21 aprile al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e al viceministro dell’Economia Maurizio Leo, «è emerso come una quota significativa di sostituti d’imposta abbia rilasciato ai lavoratori dipendenti Certificazioni Uniche 2026 in cui risultano dati errati o assenti relativi alla natura del reddito di lavoro (articolo 49, comma 1, del Tuir), utili per verificare il diritto alla somma che non concorre alla formazione del reddito (« somma aggiuntiva») o all’ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Fisco, l’allarme della Cgil: 730 a rischio per errori nelle certificazioni uniche dei redditi Notizie correlate Allarme della Cgil: raffica di errori nelle certificazioni uniche. I lavoratori rischiano di perdere bonus e detrazioniUna raffica di errori nelle certificazioni uniche che a molti lavoratori in procinto di presentare la dichiarazione dei redditi potrebbero costare la... Il Fisco sta controllando tutti i piccoli errori nelle dichiarazioni dei redditi e ha già incassato miliardiI microcontrolli dell'Agenzia delle Entrate l'anno scorso hanno permesso di incassare quasi 9 miliardi di euro. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L’allarme di Giorgetti: dalla Ue risposte in fretta o potremmo fare da soli; Allarme sicurezza: ecco la nuova e-mail che imita l’Agenzia delle Entrate. In un click vi rubano l’identità digitale; Ocse, allarme crescita per l’Italia: Ridurre il debito, investire nei giovani e nella transizione; Dfp, Confindustria: Rischiamo la più grave crisi energetica della storia. Tajani frena sul Patto di stabilità. Conto corrente, tutte le soglie da conoscere: da 1.000 a 10.000 euro, quando scattano controlli e imposte del FiscoQuali limiti non superare e quando i movimenti sul conto possono attirare l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate ... tg.la7.it Riscossione, allarme Comuni: oltre 1.100 enti verso l’obbligo AMCO, a rischio 21 miliardi di creditiLa riforma della riscossione locale potrebbe coinvolgere oltre 1.100 comuni italiani, obbligandoli a rivolgersi ad Amco per recuperare crediti insoluti. Il Mezzogiorno è l'area più colpita, con il 35% ... italiaoggi.it Fisco, 730 precompilato 2026. Al via la stagione fiscale x.com FISCO e IMPRESE DIRITTO e NORMATIVA 29 Aprile 2026 - Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani Veneto Donazione di quote di Srl ai figli: esente se trasferisce il controllo Il regime di favore previsto per i passaggi generazionali delle partecipazioni si - facebook.com facebook