Fisco allarme Cgil | 730 a rischio per errori nelle certificazioni uniche dei redditi

La Cgil ha espresso preoccupazione riguardo al modello 730, affermando che potrebbe essere a rischio a causa di errori nelle certificazioni uniche dei redditi. I Caf del sindacato hanno segnalato problemi nel calcolo del nuovo taglio al cuneo fiscale, che potrebbero influenzare le dichiarazioni dei contribuenti. La questione ha attirato l’attenzione delle associazioni di categoria e delle autorità fiscali.

L’allarme arriva dalla Cgil a ventiquattrore dal debutto della precompilata 2026: a rischio i 730 per errori nelle certificazioni uniche. Secondo una lettera inviata il 21 aprile al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e al viceministro dell’Economia Maurizio Leo, «è emerso come una quota significativa di sostituti d’imposta abbia rilasciato ai lavoratori dipendenti Certificazioni Uniche 2026 in cui risultano dati errati o assenti relativi alla natura del reddito di lavoro (articolo 49, comma 1, del Tuir), utili per verificare il diritto alla somma che non concorre alla formazione del reddito (« somma aggiuntiva») o all’ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Fisco, allarme Cgil: 730 a rischio per errori nelle certificazioni uniche dei redditi Notizie correlate Fisco, l’allarme della Cgil: 730 a rischio per errori nelle certificazioni uniche dei redditiL’allarme arriva dalla Cgil a ventiquattrore dal debutto della precompilata 2026: a rischio i 730 per errori nelle certificazioni uniche. Allarme della Cgil: raffica di errori nelle certificazioni uniche. I lavoratori rischiano di perdere bonus e detrazioniUna raffica di errori nelle certificazioni uniche che a molti lavoratori in procinto di presentare la dichiarazione dei redditi potrebbero costare la... Aggiornamenti e dibattiti Fisco, l’allarme della Cgil: 730 a rischio per errori nelle certificazioni uniche dei redditiI Caf del sindacato denunciano la presenza di errori nel calcolo del nuovo taglio al cuneo fiscale. Segnalazione inviata già all’Economia e ancora in attesa di riscontro ... ilsole24ore.com Cgil, il falso allarme pensioni sui 55mila nuovi esodati/ Il Foglio: Previsione fatta su calcoli non realiIl quotidiano Il Foglio ricalcola i dati elaborati dalla Cgil sul rischio di 55mila esodati nel 2027 definendo l'allarme disinformazione La Cgil ha rinnovato recentemente l’allarme pensioni che ... ilsussidiario.net