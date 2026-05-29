Il ponte Nencioni a Firenze sarà aperto al traffico e inaugurato sabato 30 maggio alle 11:30. L'apertura riguarda il lato sud del ponte, che sarà accessibile ai veicoli. La cerimonia di inaugurazione si svolgerà nello stesso giorno, con la presenza di autorità locali. La struttura era stata chiusa temporaneamente per lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza.

FIRENZE – Il Ponte Nencioni apre alla città di Firenze. Domani, sabato 30 maggio 2026, alle ore 11:30, lato via di Villamagna, è in programma il primo attraversamento collettivo della nuova infrastruttura. Il ponte collega Bellariva al Parco dell’Anconella, migliorando la viabilità e creando un collegamento inedito in questa zona della città. In questa prima fase saranno aperte due corsie su tre, una per senso di marcia, e il percorso pedociclabile sul lato del Viadotto Marco Polo. Proseguiranno nel frattempo gli ultimi lavori di completamento e rifinitura. In occasione dell’inaugurazione, il ponte verrà intitolato a Caterina e Nadia Nencioni, le due sorelline che persero la vita il 27 maggio 1993 nella strage di via dei Georgofili. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, ponte Nencioni: apertura al traffico e inaugurazione sabato 30 maggio

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