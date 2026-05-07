Poesia letteratura e storia | tornano gli incontri nella biblioteca del Marinelli

La biblioteca del liceo G. Marinelli di Udine ospiterà la seconda edizione dei Giovedì in Biblioteca, una serie di incontri pomeridiani dedicati a poesie, letteratura e storia. In occasione del Maggio dei Libri 2026, le date previste sono il 14, 21 e 28 maggio, quando la struttura sarà aperta per incontri con autori e momenti di confronto con i lettori. L'iniziativa si propone di promuovere la cultura attraverso queste occasioni di dialogo.

La biblioteca scolastica del liceo G. Marinelli di Udine, in occasione del Maggio dei Libri 2026, propone la seconda edizione dei Giovedì in Biblioteca, una serie di appuntamenti pomeridiani pensati per avvicinare autori e lettori: il 14, 21 e 28 maggio la biblioteca del Marinelli sarà aperta per.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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