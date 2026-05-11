A Firenze, il 11 maggio 2026, si terrà un concerto di Baptiste Trotignon, noto pianista e compositore nel panorama jazz internazionale. L'evento si svolgerà nella Sala del Paradiso, situata all’interno del museo dell’Opera del Duomo. Trotignon si esibirà da solista, portando la sua musica in uno dei luoghi più rappresentativi della città storica.

Firenze, 11 maggio 2026 - Baptiste Trotignon, uno dei pianisti e compositori più autorevoli della scena jazz internazionale contemporanea, arriva a Firenze per un concerto per pianoforte solo nella suggestiva Sala del Paradiso del museo dell’Opera del Duomo. L’appuntamento è giovedì 21 maggio alle ore 21.15, quando Trotignon sarà protagonista di un appuntamento che attraversa scrittura e improvvisazione, tra repertorio originale e riletture, in un dialogo diretto tra artista, spazio e ascolto. Il concerto si inserisce nell’ambito de ‘I poeti del Piano Solo’, format co-diretto dal pianista Stefano Maurizi ed è reso possibile grazie al sostegno e alla collaborazione dell’Opera di Santa Maria del Fiore.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, concerto per pianoforte di Baptiste Trotignon al museo dell’Opera del Duomo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Firenze, Donatello al museo dell’Opera del Duomo: al via le visite guidateFirenze,11 marzo 2026 - Da sabato 14 marzo l’Opera di Santa Maria del Fiore propone, per la prima volta, delle visite guidate ai capolavori del...

Concerto per pianoforte e tromba "Risonanze d'opera"Sabato 14 marzo, a partire dalle ore 20, la Sala delle Scuderie del Castello Normanno-Svevo di Sannicandro di Bari ospiterà un concerto di grande...