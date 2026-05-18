Firenze il museo dell’Opera del Duomo apre gratis in notturna
Il museo dell’Opera del Duomo a Firenze sarà aperto gratuitamente nella serata del 23 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei. L’orario di apertura va dalle 21 alle 23, con l’ultimo ingresso previsto alle 23 e la chiusura alle 24. Questa iniziativa si ripete anche quest’anno, consentendo ai visitatori di accedere senza costi durante le ore serali. L’ingresso gratuito è riservato a tutti coloro che desiderano visitare il museo in questa particolare occasione.
Firenze, 18 maggio 2026 - Il museo dell’Opera del Duomo a Firenze anche quest’anno aderisce alla Notte Europea dei Musei aprendo gratuitamente al pubblico nella serata del 23 maggio - dalle ore 21 alle 23, orario dell’ultimo ingresso - con chiusura a mezzanotte. L’accesso è consentito senza bisogno di biglietto e prenotazione. L’iniziativa è resa possibile dall’Opera di Santa Maria del Fiore di cui il museo è parte. Il Museo dell’Opera del Duomo a Firenze, completamente rinnovato e ampliato alla fine del 2015, conserva una collezione unica al mondo di scultura del Medioevo e del Rinascimento fiorentino: statue e rilievi in marmo, bronzo e... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Hidden Gem in Florence | Inside Opera del Duomo di Firenze | A Must-Visit Near the Duomo
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