Pagani celebra la Festa della Madonna delle Galline | il programma completo

A Pagani si svolge dal 10 al 14 aprile l'edizione 2026 della Festa della Madonna del Carmelo, comunemente chiamata Madonna delle Galline. Durante questi giorni, le vie e le corti del centro storico vengono animate da eventi e tradizioni legate alla celebrazione religiosa. La manifestazione coinvolge la comunità locale e attira visitatori da fuori paese, mantenendo vive le pratiche religiose e culturali della zona.

Dal 10 al 14 aprile le strade e le corti del centro storico di Pagani ospitano l'edizione 2026 della Festa della Madonna del Carmelo, nota come Madonna delle Galline. La manifestazione, intitolata quest'anno "Stella del Mattino", intreccia il calendario delle celebrazioni religiose a un programma. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Il “tosello” della Festa della Madonna delle Galline a Palazzo Ruggi D'AragonaLa Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino apre le porte alla secolare tradizione della Festa della... Verso la festa in onore della Madonna delle Galline: i primi due eventi ad un mese dalla ricorrenzaPagani si appresta a vivere il cammino che conduce alla Festa della Madonna delle Galline, con due appuntamenti particolarmente significativi che... Ad un mese dalla festa della Madonna delle Galline Argomenti più discussi: Pagani celebra la Madonna delle Galline: al via la settimana più intensa (video); Pagani, torna la Festa della Madonna delle Galline: quattro giorni tra fede, musica e tradizione. Pagani celebra la Festa della Madonna delle Galline: il programma completoDal 10 al 14 aprile le strade e le corti del centro storico di Pagani ospitano l'edizione 2026 della Festa della Madonna del Carmelo, nota come Madonna delle Galline. La manifestazione, intitolata que ... salernotoday.it Pagani, torna la Festa della Madonna delle Galline: quattro giorni tra fede, musica e tradizioneDa venerdì 10 a lunedì 13 aprile 2026, la città sarà animata da riti religiosi, tammurriate, canti e momenti di convivialità. agro24.it #Pagani. Torna la Festa della Madonna delle Galline: quattro giorni tra devozione, tammurriate e sapori autentici nel cuore della città. Tra storia, leggenda e identità popolare, i “toselli” colorano le strade e la comunità si ritrova unita in uno degli eventi più senti - facebook.com facebook