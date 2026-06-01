Fioriti Cipas-Cruc sull' auto incendiata e mai rimossa a San Donato | Prima candelina tra insicurezza e degrado

Un'auto incendiata rimane nel cortile di un edificio di via Rubicone a San Donato, senza essere rimossa da tempo. Le associazioni che operano nell’area descrivono la situazione come simbolo di insicurezza e degrado. La carcassa dell’auto, che rappresenta il primo segno visibile di una condizione problematica, si trova nel cortile dell’edificio al civico 15, dove non sono stati adottati interventi di rimozione.

Il “biglietto da visita” delle associazioni che hanno scelto l’edificio del civico 15 di via Rubicone è la carcassa di un’auto bruciata. Un mezzo che “compie un mese e spegne la prima candelina”, denuncia con sarcasmo il presidente di Cipas (cse) e Contribuenti Abruzzo (Cruc), Donato Fioriti che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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