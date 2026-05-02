Auto incendiata in via Rubicone 15 Fioriti Cipas-Cruc | Ennesimo atto di microcriminalità da quando ci sono le associazioni

Nella notte è stata incendiata un’auto in via Rubicone 15, zona dove si trovano diverse associazioni. Si tratta dell’ultimo episodio di un lungo elenco di atti vandalici che coinvolgono la stessa zona. La vettura è stata danneggiata da un incendio che si è verificato davanti all’edificio, anche lui bersaglio di altri atti simili negli ultimi tempi. La polizia sta indagando sugli eventi.