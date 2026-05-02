Auto incendiata in via Rubicone 15 Fioriti Cipas-Cruc | Ennesimo atto di microcriminalità da quando ci sono le associazioni
Nella notte è stata incendiata un’auto in via Rubicone 15, zona dove si trovano diverse associazioni. Si tratta dell’ultimo episodio di un lungo elenco di atti vandalici che coinvolgono la stessa zona. La vettura è stata danneggiata da un incendio che si è verificato davanti all’edificio, anche lui bersaglio di altri atti simili negli ultimi tempi. La polizia sta indagando sugli eventi.
Incendiata un’auto davanti all'edificio di via Rubicone 15, sede di diverse associazioni: l’atto vandalico della scorsa notte sarebbe solo l’ultimo di una serie. A denunciarlo è Donato Fioriti, presidente Cipas (Cse) e Contribuenti Abruzzo (Cruc) che chiede un intervento deciso per fermare gli.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Notizie correlate
Leggi anche: Incendiata l'auto di un pensionato, nessun dubbio: le fiamme sono state appiccate
Questi sono i profumi freschi e fioriti da avere a ogni costo per la bella stagione. E sono tutti in offertaNulla al mondo rende nitida la memoria come un profumo: persone, momenti ed emozioni restano nel passato finché il loro odore non sovviene alla...