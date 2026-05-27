Auto incendiata e mai rimossa a San Donato il consigliere Teodoro | Degrado e insicurezza non ci sono cittadini di serie B FOTO

Il 2 maggio, un’auto è stata incendiata in via a San Donato e non è stata ancora rimossa. La presenza del veicolo bruciato è stata segnalata da due associazioni, Cipas e Cruc. Il consigliere locale ha commentato che la situazione crea degrado e insicurezza, aggiungendo che nessun cittadino dovrebbe essere trattato come “di serie B”. La vettura, ormai abbandonata da settimane, resta nel luogo senza interventi di rimozione.

Era il 2 maggio quando le associazioni Cipas e Cruc segnalarono la presenza di un’auto data alle fiamme tra via. Rubicone e via Basento, e cioè nel piazzale del quartiere San Donato antistante l'edificio in cui oggi ci sono le loro sedi e quelle di altre realtà del territorio. A un mese di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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