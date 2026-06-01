Fiorano è finale playoff Rimonta da Promozione
Fiorano si è qualificato per la finale playoff dopo aver battuto Reno Molinella 2-1. La squadra ha ottenuto la vittoria grazie alle reti segnate nel corso della partita. Tra i giocatori in campo, sono stati schierati Varieschi, Giovani, Mondini, Reggiani, Wusu, Malavasi, Cavoli, Cigarini, Nicioli, Lotti e Calò. Sono entrati in campo anche Zanti, Giglioli, Munari e Giovanardi. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1 in favore del Fiorano.
fiorano 2 reno molinella 1 FIORANO: Varieschi, Giovani, Mondini, Reggiani, Wusu, Malavasi, Cavoli (83’ Zanti), Cigarini (79’ Giglioli), Nicioli, Lotti (93’ Munari), Calò (35’ Giovanardi). A disp: Ventimiglia, Kwakye, Antonioni, Rivi. All: Virgilio. RENO MOLINELLA: Vespucci, Gasparro, Sarto, Chiarini M. (65’ Fabbri), Amadori (93’ Saveri), Madhkour (63’ Fernandes), Maione, Foschini, Vaccari (65’ Karapaci), Mazzoni, Bianchi. A disp: Simone, Henriques, Mantovani, Vogli, Chiarini S. All: Fantuzzi. Arbitro: Crociani di Cesena Reti: 4’ (rig.) Mazzoni, 9’ Lotti, 78’ (rig.) Cigarini Note: Spettatori 200 circa. Al 68’ espulso mister Virgilio per doppio giallo; all’82’ espulso dalla panchina Simone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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