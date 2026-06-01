Fiorano è finale playoff Rimonta da Promozione

Notizia in breve

Fiorano si è qualificato per la finale playoff dopo aver battuto Reno Molinella 2-1. La squadra ha ottenuto la vittoria grazie alle reti segnate nel corso della partita. Tra i giocatori in campo, sono stati schierati Varieschi, Giovani, Mondini, Reggiani, Wusu, Malavasi, Cavoli, Cigarini, Nicioli, Lotti e Calò. Sono entrati in campo anche Zanti, Giglioli, Munari e Giovanardi. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1 in favore del Fiorano.