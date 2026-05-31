Nel pomeriggio si sono disputate le partite di playoff per la Prima Categoria e l’Eccellenza. Il Fiorano ha affrontato la partita di ritorno con l’obiettivo di raggiungere la finale e proseguire il percorso di promozione. Contestualmente, sono state giocate le semifinali di ritorno degli spareggi nazionali per la categoria D. Le gare sono iniziate alle 16 per la Serie D e alle 16.30 per le altre categorie.

In campo i dilettanti per la post season (ore 16 la D, ore 16,30 gli altri). Eccellenza. Si giocano le semifinali di ritorno degli spareggi nazionali per la D. Fiorenzuola-Certosa (and. 0-1, in caso di parità di differenza reti supplementari e rigori), chi vince trova in finale per la D (7 e 146) la vincente di Academy Calvairate- Levico terme (and. 0-1); Santegidiese-Ars et Labor Ferrara (a Giulianova, and. 1-0), chi vince in finale trova la vincente di Grassina-Monti Prenestini (and. 2-2). Intanto la Sammaurese (che era stata data in dubbio per l’iscrizione) farà il campionato e ha scelto in panchina Michele Benedetti. Promozione. Si gioca la finale playoff regionale Castellarano-Vis Novafeltria a Bentivoglio: in caso di parità al 90’ supplementari e rigori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Playoff Prima Categoria. Il Fiorano a caccia della finale. Continua il sogno Promozione

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