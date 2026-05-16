Domani alle 16.30 il Meldola affronterà in casa il Fontanelice nella finale dei playoff del campionato di Prima Categoria. La squadra cerca di ottenere la promozione e tentare di salire di categoria. La partita si svolgerà allo stadio Pantieri-Gugnoni e rappresenta l’ultimo ostacolo prima di raggiungere l’obiettivo. I giocatori si preparano a disputare questa sfida decisiva, che potrebbe permettere loro di continuare la corsa verso la promozione.

Una finale per continuare la rincorsa al salto in Promozione. Domani alle 16.30, il Meldola gioca, in casa, la finale dei playoff del campionato di Prima Categoria ospitando allo stadio Pantieri-Gugnoni il Fontanelice. Nella fase regolare del girone G l’Edelweiss Jolly, con 64 punti, aveva centrato la vittoria al termine di un lungo duello con lo stesso Meldola che, chiudendo al secondo posto a quota 57, si è meritata l’attesa finale che la vede opposta al club imolese. Nella semifinale della scorsa settimana il Fontanelice ha liquidato con un sonoro 4-0 il club altrettanto imolese del Tozzona Pedagna. Il Meldola, guidato dal presidente Marco Mambelli e dal diessse e factotum del club Luca Ghetti, ha frequentato la Promozione per tre stagioni tra il 2020 e il 2023, dopo la ripartenza dalla Terza Categoria del 2013-14. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Meldola cerca la Promozione. Finale playoff per sperare ancora

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Ascoli, sfuma il sogno della promozione diretta: ora i playoff per continuare a sperare nella serie BCampobasso, 26 aprile 2026 – L'Ascoli cade 1-0 a Campobasso e non riesce a riconquistare direttamente la serie B, ma potrà farlo attraverso i...

Mondiali 2026, caos Iran: la FIFA dice no allo spostamento ma spunta l’ipotesi playoff. L’Italia può ancora sperareLa decisione ufficiale è arrivata: la FIFA ha respinto la richiesta dell’Iran di spostare le proprie partite dei Mondiali 2026 dagli Stati Uniti al...

Il Meldola cerca la promozione. Finale playoff per sperare ancoraDomani in casa col Fontanelice: chi vince va alla fase regionale. Mister Mengozzi: Siamo cresciuti molto ... msn.com