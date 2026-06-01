Finto cipresso per camuffare le antenne 5G per il Tar non basta più | Mimetizzare meglio ma senza bloccare i lavori

Il Tar dell’Umbria ha respinto il ricorso contro le antenne 5G installate a Passignano sul Trasimeno, evidenziando che la mimetizzazione deve essere migliorata. La decisione riguarda i ripetitori installati, i quali devono essere più efficaci nel camuffamento senza bloccare i lavori di installazione. La sentenza non vieta l’installazione, ma invita a una migliore occultamento delle antenne rispetto alle richieste precedenti.

Antenne della telefonia sì, ma devono essere mimetizzate meglio. È quanto ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria in merito ai nuovi ripetitori per il 5G a Passignano sul Trasimeno. I giudici amministrativi hanno dato parzialmente ragione alla società Zefiro Net srl, che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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