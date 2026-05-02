Nel quartiere Abba, circa 300 residenti hanno firmato una petizione per chiedere la sospensione dell’installazione delle nuove antenne 5G. La protesta nasce da preoccupazioni riguardo a possibili rischi per la stabilità dell’edificio comunale, che si trova nelle vicinanze delle strutture di telecomunicazioni. I residenti segnalano inoltre ronzii continui che disturbano la quiete delle abitazioni, alimentando il timore di effetti sulla salute e sulla qualità della vita nel quartiere.

? Cosa scoprirai Quali rischi strutturali minacciano il tetto dell'edificio comunale?. Perché i residenti lamentano ronzii costanti nelle loro case?. Come influiranno i dati Arpa sulla decisione della Commissione?. Chi gestirà i proventi economici del contratto scaduto nel 2037?.? In Breve Oltre 300 residenti firmano la petizione guidata da Ezio Piva.. Monitoraggi Arpa del 2025 confermano emissioni elettromagnetiche sotto i limiti legali.. Contratto del 2017 prevede l'uso del tetto comunale per vent'anni.. Residenti segnalano carichi strutturali e rumori da via Tredicesima 22.. Oltre trecento residenti del quartiere Abba hanno presentato una petizione alla Commissione Ecologia per bloccare l’installazione di nuove antenne 5G in via Tredicesima 22.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Quartiere Abba: 300 residenti firmano contro le nuove antenne 5G

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Oltre 300 firme a Brescia per il caso del quartiere Abba. Al centro rumore, timori sanitari e richiesta di un piano antenne comunale. - facebook.com facebook