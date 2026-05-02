Quartiere Abba | 300 residenti firmano contro le nuove antenne 5G
Nel quartiere Abba, circa 300 residenti hanno firmato una petizione per chiedere la sospensione dell’installazione delle nuove antenne 5G. La protesta nasce da preoccupazioni riguardo a possibili rischi per la stabilità dell’edificio comunale, che si trova nelle vicinanze delle strutture di telecomunicazioni. I residenti segnalano inoltre ronzii continui che disturbano la quiete delle abitazioni, alimentando il timore di effetti sulla salute e sulla qualità della vita nel quartiere.
? Cosa scoprirai Quali rischi strutturali minacciano il tetto dell'edificio comunale?. Perché i residenti lamentano ronzii costanti nelle loro case?. Come influiranno i dati Arpa sulla decisione della Commissione?. Chi gestirà i proventi economici del contratto scaduto nel 2037?.? In Breve Oltre 300 residenti firmano la petizione guidata da Ezio Piva.. Monitoraggi Arpa del 2025 confermano emissioni elettromagnetiche sotto i limiti legali.. Contratto del 2017 prevede l'uso del tetto comunale per vent'anni.. Residenti segnalano carichi strutturali e rumori da via Tredicesima 22.. Oltre trecento residenti del quartiere Abba hanno presentato una petizione alla Commissione Ecologia per bloccare l’installazione di nuove antenne 5G in via Tredicesima 22.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Oltre 300 firme a Brescia per il caso del quartiere Abba. Al centro rumore, timori sanitari e richiesta di un piano antenne comunale. - facebook.com facebook