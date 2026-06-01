Finissage della mostra Ruine di Monica Bolledi al Liceo Gioia

Il finissage si terrà nell'atrio del Liceo Gioia direttamente davanti all'opera, mercoledì 3 giugno alle ore 12, in presenza dell'artista, della preside Cristina Capra e dell'assessore alla cultura Christian Fiazza.Il pubblico esterno è invitato alla cerimonia di chiusura. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: ’Fotosintesi’, visita guidata al Camec per il finissage della mostra

Domenica il finissage della mostra “Inattesa”: arte e teatro si incontrano nella PieveDomenica si terrà il finissage della mostra “Inattesa” nella Pieve di Arezzo, dove arte e teatro si incontrano per l'ultima volta.

Domenica il finissage della mostra Inattesa: arte e teatro si incontrano nella PieveArezzo, 19 marzo 2026 – Domenica il finissage della mostra Inattesa: arte e teatro si incontrano nella Pieve. Alle 17,30 del 22 marzo l’evento L’arte ospita il teatro con la performance Nel punto ... lanazione.it

Finissage della mostra di BertolasoDomani alle 15 il Mudac ospita il finissage della mostra ‘Epoisia’ di Alice Bertolasi (nella foto con Deborah Salvetti e Gea Dazzi). Sarà presente l’artista e l’ingresso al museo sarà gratuito. lanazione.it